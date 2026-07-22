Per oltre due settimane, un borgo rinascimentale della Valdichiana ospita eventi musicali, tra concerti e masterclass. L’iniziativa coinvolge giovani talenti e artisti internazionali, che si esibiscono in diverse location del centro storico. Le attività comprendono esibizioni dal vivo, workshop e sessioni di formazione dedicate alla musica classica e contemporanea. L’evento si svolge in un’atmosfera di scambio culturale, attirando pubblico e partecipanti da diverse regioni.

Per oltre due settimane il borgo rinascimentale della Valdichiana cambia pelle e si trasforma in un grande laboratorio musicale internazionale. Il Monte San Savino Festival, alla quarta edizione, è entrato nella fase clou: chiostri, piazze e palazzi storici ospitano ogni giorno lezioni, prove e concerti, con giovani strumentisti arrivati da tutta Italia e dall’estero che studiano accanto a docenti di prestigio internazionale. In questi giorni sono in corso le masterclass di pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso e arpa affidate a Gianluca Luisi, Giampaolo Nuti, Alessandro Ferrari, Enrico Balboni, Pietro Scalvini, Carmelo Giallombardo, Cecilia Radic, Amerigo Bernardi e Davide Burani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il borgo diventa un palco. Giovani talenti all’opera tra concerti e masterclass

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