Il 9 luglio, le squadre di Serie A hanno iniziato ufficialmente la preparazione pre-campionato, con i calciatori che si sono presentati ai ritiri estivi. Le big del torneo, tra Milan, Roma e Inter, stanno lavorando per integrare i nuovi acquisti e rafforzare le proprie rose. I difensori dell’Inter, gli esterni di Milan e Roma, sono tra i punti su cui si concentrano le strategie di rafforzamento. In vista dell’inizio del campionato, manca ancora qualche dettaglio per completare le rose.

Mondiali finiti, calciomercato già nel vivo e un solo mese all'inizio del campionato di Serie A. Le grandi si preparano tra interrogativi e conferme, in attesa di completare al meglio i rispettivi organici. Ecco cosa manca a ognuna di loro. Maurizio Sarri è stato accontentato sul mercato con l'arrivo di un regista come Gianluca Gaetano, ma l'impressione è che serva anche un altro calciatore con caratteristiche simili che possa essere il suo naturale ricambio. Specialmente perché dovendo giocare la Conference League sarà necessario avere più opzioni. Per completare la rosa a sua disposizione, Cesc Fabregas ha indicato due rinforzi, un centrale di difesa e un attaccante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il 9 per Spalletti, i difensori dell'Inter, gli esterni di Milan e Roma: Serie A, cosa manca alle big

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