Le indagini sulla morte di un uomo di 33 anni durante un intervento della polizia nel suo appartamento a Milano saranno riaperte con una nuova consulenza medico-legale. La Procura generale di Milano ha deciso di riprendere gli accertamenti, già avviati lo scorso marzo, per chiarire le cause del decesso avvenuto il 12 giugno 2022.

Passeranno per una nuova consulenza medico legale le indagini, avocate e riaperte lo scorso marzo dalla Procura generale di Milano, sul caso di Igor Squeo, 33enne morto il 12 giugno 2022 durante un intervento della polizia nel suo appartamento. Inchiesta che pochi mesi fa ha portato, dopo quasi quattro anni e due richieste di archiviazione da parte della Procura, all'iscrizione nel registro degli indagati di un medico e di sei poliziotti, di cui quattro per omicidio preterintenzionale e due per falso ideologico. Un caso che ha alcuni punti in comune con quello di Abderrahim Fakir, morto a Bologna il 20 luglio dopo un intervento della polizia. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Igor Squeo, morto a 33 anni dopo un intervento della polizia in casa sua a Milano: presto nuovi accertamenti medico legali

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