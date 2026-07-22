Il sunburnt make-up, il trucco che ricrea l’effetto scottatura, sta diventando popolare sui social e sui red carpet. Si realizza con pochi prodotti e può essere applicato anche senza fondotinta. Questo stile mira a simulare l’effetto di una pelle abbronzata dal sole, concentrando l’attenzione su zone come zigomi e naso. La tecnica si basa su sfumature calde e tonalità naturali, creando un aspetto che richiama una pelle leggermente arrossata, senza risultare troppo appariscente.

Il sunburnt make-up – il trucco effetto scottatura – sta conquistando piano piano i social e i red carpet. A prima vista, potrebbe sembrare un controsenso: perché mai ricreare con il make-up proprio quel rossore intenso che il sole lascia sulla pelle dopo un’esposizione troppo intensa? Semplice: perché non parliamo solo di rossore, ma di un viso illuminato e dorato. Il trucco estate 2026 sembra aver trovato proprio nel sunburnt make-up il suo punto di forza: trasformare un effetto naturale, imperfetto e quasi nostalgico in un look studiato nei minimi dettagli. La differenza? Non serve davvero scottarsi. L’effetto è quello di una giornata trascorsa all’aperto: guance arrossate dopo il mare, colorito caldo post-vacanza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Idee per il trucco estate? Il sunburnt make-up regala un effetto scottatura baciata dal sole con pochi prodotti, ideale anche senza fondotinta

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