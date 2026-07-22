Durante un evento pubblico a Pratovecchio, un comico ha espresso commenti forti contro i leader del centrodestra, arrivando a augurare la morte a un ministro. Le sue dichiarazioni sono state fatte nel contesto della rassegna « Naturalmente Pianoforte » e sono state rivolte anche ad altri esponenti politici. La polemica ha attirato l’attenzione sui social e tra gli spettatori presenti. Nessuna smentita o intervento ufficiale è stato comunicato finora riguardo alle sue affermazioni.

È polemica per le ultime uscite di Enzo Iachetti che, durante un incontro pubblico a Pratovecchio (Arezzo) nell’ambito della rassegna « Naturalmente Pianoforte » organizzata da Andrea Scanzi, ha sparato a zero contro i leader del centrodestra arrivando persino ad augurare la morte a un ministro. Gli attacchi contro Vannacci, Meloni e Salvini. Il primo a finire nel mirino è stato Roberto Vannacci: «Vorrei che i pomodori in Puglia in agosto venissero raccolti da quelli che vogliono la remigrazione. Io vorrei vedere la faccia di Vannacci sudare a un euro netto all’ora. E vorrei vederlo asfaltare le strade di notte a 40 gradi, perché io non vedo mai un bianco farlo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Iachetti senza freni augura la morte a Schillaci e attacca Vannacci, Salvini e Meloni

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