L’aumento dei prezzi dei carburanti, causato dalla chiusura dello stretto di Hormuz, impatta anche sui costi alimentari e delle utenze. La situazione ha portato a un incremento dei prezzi alla pompa e sui prodotti di largo consumo. La chiusura dello stretto, che limita il traffico marittimo, ha determinato un rialzo delle tariffe per il settore energetico. Nessuna previsione di ripresa immediata nei prezzi dei carburanti.

di Carlo Casini Il persistere della chiusura dello stretto di Hormuz fa schizzare alle stelle i prezzi dei carburanti. Con effetti non solo alle pompe, ma anche sul carrello della spesa e in bolletta. Ma come si difendono i fiorentini? Evitare sprechi e superfluo è il mantra: "Pongo attenzione a evitare lo spreco, compro solo ciò che serve – afferma Paolo Leonelli –. Mi faccio i lavoretti da solo, sia perché risparmio, sia perché è difficile reperire artigiani. E si taglia qualche viaggio, ma a forza di tagliare non ci si muove più". Per evitare sprechi, si punta anche su prodotti più freschi e duraturi: "Faccio meno spesa, ma compro più sfuso e vado di più al mercato: non solo le verdure durano di più, ma si trovano anche articoli che la grande distribuzione non tiene – spiega Barbara Berlincioni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I ’trucchi’ dei fiorentini: "Il menù lo fanno le offerte"

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