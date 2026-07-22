I programmi TV di oggi 22 luglio 2026 | film e reality show

Notizia in breve

Il palinsesto televisivo del 22 luglio 2026 include diversi programmi e film. Su Rai 1 va in onda il film “Il diritto di contare”. Su Canale 5 viene trasmesso “Temptation Island” e su Rete 4 è programmato “Il Corriere – The Mule”. La prima serata prevede la messa in onda di un film su Rai 1, con altri programmi dedicati a reality show e produzioni cinematografiche.