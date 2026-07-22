I programmi TV di oggi 22 luglio 2026 | film e reality show
Il palinsesto televisivo del 22 luglio 2026 include diversi programmi e film. Su Rai 1 va in onda il film “Il diritto di contare”. Su Canale 5 viene trasmesso “Temptation Island” e su Rete 4 è programmato “Il Corriere – The Mule”. La prima serata prevede la messa in onda di un film su Rai 1, con altri programmi dedicati a reality show e produzioni cinematografiche.
Guida ai programmi TV del 22 luglio 2026: “Il diritto di contare” su Rai 1, “Temptation island” su Canale 5, “Il Corriere – The Mule” su Rete 4. La prima serata del 22 luglio 2026 offre su Rai 1 Il diritto di contare, film potente e sempre attuale. Rai 2 punta sul debutto di Boston Blue, nuova serie crime ad alta tensione. Su Canale 5 torna Temptation Island, uno dei titoli più forti dell’estate televisiva. Rete 4 propone il cinema d’autore con Il Corriere – The Mule, mentre Italia 1 conferma l’azione di Chicago P.D.. La7 dedica la serata all’approfondimento con La giusta distanza: Morvillo–Brusca. Spazio al grande cinema anche su Sky, con la prima visione di Honey Don’t! e il ritorno di Transformers: La vendetta del caduto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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