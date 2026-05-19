I programmi TV di oggi 19 maggio 2026 | fiction reality show e film

Oggi, 19 maggio 2026, sono in programmazione diversi show televisivi e film. Su Rai 1 va in onda la fiction “Il commissario Montalbano”, mentre Canale 5 trasmette il reality “Grande Fratello Vip”. Su Canale 20, invece, viene proiettato il film “Top Gun: Maverick”. Questi programmi rappresentano alcune delle principali offerte televisive della giornata, con generi che spaziano tra fiction, reality e cinema.

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Guida ai programmi TV del 19 maggio 2026: “Il commissario Montalbano” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Top Gun: Maverick” su Canale 20. La prima serata del 19 maggio offre su Rai 1 il fascino intramontabile de Il commissario Montalbano, con un episodio tra i più intensi della serie. Su Rai 3 arriva una nuova inchiesta di Indovina chi viene a cena, che accende i riflettori su filiere opache e capitalismo senza regole. Canale 5 propone il Grande Fratello Vip, con una diretta che promette tensioni e colpi di scena. Italia 1 risponde con Le Iene presentano: Inside, tra reportage esclusivi e storie di denuncia. Sul fronte cinema spiccano Interstellar su Sky Cinema Collection e Fast & Furious 9 su Sky Cinema Action, due titoli capaci di catalizzare il pubblico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 19 maggio 2026: fiction, reality show e film ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Promessa - Anticipazioni 10 e 11 Maggio 2026 - ESMERALDA SCOMPARSA Sullo stesso argomento I programmi TV di oggi 7 aprile 2026: fiction, reality show e filmGuida ai programmi TV del 7 aprile 2026: “Il commissario Montalbano” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Mission Impossibile – Fallout” su... I programmi TV di oggi 17 marzo 2026: fiction, reality show e filmGuida ai programmi TV del 17 marzo 2026: “Le libere donne” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Spider-Man” su Italia 1 La prima serata del... I programmi TV di oggi 18 maggio 2026: viaggio, fiction e film x.com Programmi tv reddit Programmi tv: anticipazioni settimana dal 18 al 24 maggio, arriva la finale di Battiti Live SpringIn questa settimana televisiva, dall’18 al 23 maggio, se la giocano il cinema e la musica. In onda sulla Rai il film di De Angelis, Comandante con Pier Francesco Favino mentre ... ilmattino.it Stasera in TV, programmi e film di lunedì 11 maggio in prima serataAncora I Cesaroni su CANALE 5, mentre ritorna anche Alberto Angela sull'ammiraglia RAI. Nuovo show in onda su RAI 2. Ecco cosa c’è in TV stasera, lunedì 11 maggio 2026 ... money.it