I nuovi NEET? Madri e caregiver Le responsabilità di cura di figli e anziani ricadono su di loro Molte giovani rinunciano a cercare un’occupazione o la interrompono

Seconda edizione del Rapporto Dedalo rivela che molte giovani, spesso madri o caregiver, rinunciano o interrompono la ricerca di lavoro a causa delle responsabilità di cura di figli e anziani. Il progetto, avviato nel luglio 2025, si concentra sul fenomeno NEET e sui motivi che portano le giovani a lasciare il mercato del lavoro. I dati evidenziano come queste responsabilità ricadano prevalentemente su di loro, influenzando le scelte professionali.

Sono alcuni dei dati della seconda edizione del Rapporto Dedalo – Laboratorio permanente sul fenomeno NEET, il progetto lanciato lo scorso 9 luglio 2025 da Fondazione Gi Group. Il nuovo studio è stato realizzato col contributo di un ampio network di attori, tra i quali Eurofound, ADAPT e Valore D.A raccontare il fenomeno è Chiara Violini, presidente di Fondazione Gi Group. Perché avete deciso di costituire questo osservatorio? «Di fronte a un fenomeno che, quando abbiamo avviato questo percorso, coinvolgeva oltre due milioni di giovani lontani dai percorsi di studio, formazione e lavoro, abbiamo sentito l'esigenza di fare un passo in più. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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