Durante un concerto a Bologna, il pubblico ha assistito a un momento di tensione tra i presenti e la band. Alcuni spettatori hanno esposto cartelli e slogan contro le politiche di vendita di armi a Israele, citando il conflitto nel Medio Oriente e le vittime civili, tra cui bambini. La band ha portato sul palco riferimenti a temi politici, tra cui uno con scritto “scalpo di Trump”, generando discussioni tra i partecipanti. Non sono stati segnalati incidenti o interventi delle forze dell’ordine durante l’evento.

Bologna, 22 luglio 2026 – “ Ministro Crosetto, quando smetteremo di vendere armi a Israele? Ogni giorno sparano in testa ai bambini e noi continuiamo ad avere rapporti economici con questi tizi. A questo scempio noi Litfiba rispondiamo con un concerto per la pace in tempi di guerra”. Non è bastata l’allerta meteo arancione, con polemiche social annesse, a fermare la festa della reunion dei Litfiba, che ieri sera al Sequoie music park di Bologna hanno ammaliato oltre 3mila fan, che hanno affrontato il clima incerto per riabbracciare la band. Il festeggiato è ‘17 Re’, iconico album della prima formazione dei Litfiba, quella composta da Pierò Pelù alla voce, Ghigo Renzulli alla chitarra, Gianni Maroccolo al basso e Antonio Aiazzi alle tastiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - I Litfiba incantano il Sequoie di Bologna tra le polemiche: lo scalpo di Trump e il Medio Oriente

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