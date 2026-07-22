Negli ultimi quindici giorni, i furti di auto nella zona sono aumentati notevolmente. Le vetture vengono prese durante la notte e abbandonate poco dopo. La serie di furti, iniziata all’inizio dell’estate, ha coinvolto diverse aree del Rozzanese e del Corsichese. Le forze dell’ordine stanno indagando sui responsabili, mentre non sono stati ancora identificati i responsabili. Le auto rubate sono state trovate abbandonate in varie zone, senza danni o segni di effrazione.

La lunga scia di furti d’auto che interessa il Rozzanese e il Corsichese è iniziata all’inizio dell’estate. Ma nelle ultime due settimane i topi d’auto hanno premuto ancora di più sull’acceleratore. "La mia auto, una Fiat Panda, era parcheggiata sotto casa, a Opera – racconta una donna vittima del furto, che ieri mattina ha recuperato la vettura, abbandonata in via Garofani, nel parcheggio antistante l’istituto scolastico comprensivo – L’abbiamo ritrovata perché ci hanno contattato i carabinieri, ma sappiamo che la sua presenza era già stata segnalata sulle pagine Facebook del territorio. Abbiamo dovuto portarla via con un carro attrezzi perché il blocchetto d’accensione era stato rotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I furti d’auto ’per divertimento’: "Le usano una notte e le lasciano"

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