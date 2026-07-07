Le case automobilistiche progettano piattaforme dedicate esclusivamente a veicoli elettrici, abbandonando le basi utilizzate anche per motori a combustione. Negli ultimi cinque anni, questa scelta si è diffusa tra i modelli di fascia alta e di massa, eliminando la necessità di adattamenti complessi. La tendenza riguarda principalmente i nuovi modelli, che vengono sviluppati su strutture specifiche per le batterie e i motori elettrici, lasciando da parte le piattaforme multiuso.

C’è una domanda che negli uffici tecnici di quasi tutti i grandi costruttori automobilistici ha smesso di porsi da almeno un lustro: conviene ancora progettare un’auto elettrica su una base pensata anche per motori a combustione? La risposta, per la stragrande maggioranza dei nuovi modelli premium e generalisti, è ormai no. Da Tesla a BMW, passando per Hyundai, Volkswagen e i colossi cinesi come Geely, l’industria si è spostata verso le cosiddette piattaforme dedicate: architetture progettate da zero solo per l’elettrico, senza compromessi ereditati dal motore endotermico. Capire perché richiede di guardare oltre il marketing, dentro l’ingegneria vera e propria. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Perché le auto elettriche usano piattaforme dedicate

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7 Auto Elettriche da Evitare nel 2026

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