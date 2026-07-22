A otto anni dalla morte del DJ svedese, è stata creata una piattaforma online dedicata ai fan, chiamata Avicii Community. La piattaforma permette ai sostenitori di contribuire ai contenuti e di mantenere vivo il ricordo del musicista. La piattaforma è accessibile a livello globale e mira a coinvolgere la fanbase nella condivisione di ricordi e materiali legati all’artista. La creazione è stata annunciata recentemente.

A otto anni dalla scomparsa di Avicii, il produttore discografico, disc jockey e compositore svedese morto a soli ventotto anni nel 2018, è stata lanciata una piattaforma online, pensata come luogo in cui la sua fanbase globale potrà mantenere vivo il suo ricordo. Frutto di un progetto di The Avicii Estate e Pophouse, la società che nel 2022 ha acquisito il 75% del catalogo discografico ed editoriale del musicista, l’iniziativa rappresenta un’estensione del sito avicii.com. Lanciata il 15 luglio, la Avicii Community -questo il nome ufficiale- è ora accessibile all’indirizzo aviciicommunity.com. L’accesso al sito è gratuito previa registrazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I fan potranno contribuire ai contenuti dell’Avicii Community, la nuova piattaforma dedicata al DJ svedese

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