Claudio Baglioni riprende il suo tour dopo un ricovero per polmonite interstiziale acuta. L’artista tornerà sui palchi in due date distinte, a distanza di un anno, che segnano l’avvio e la conclusione del suo progetto “La vita è adesso”. I concerti si svolgeranno in città diverse, con il pubblico che attende il suo ritorno. Nessuna informazione su eventuali modifiche o rinvii, solo la conferma della ripresa delle esibizioni.

C laudio Baglioni torna sul palco dopo la polmonite interstiziale acuta che lo aveva costretto a fermarsi e a rinviare il suo GrandTour La vita è adesso. Il cantautore romano ha annunciato due concerti speciali a ottobre nella sua città natale: il primo in Piazza di Siena, il secondo ai Fori Imperiali. Due appuntamenti simbolici che apriranno e chiuderanno il lungo viaggio live con cui Baglioni celebrerà i quarant’anni dell’album La vita è adesso. Claudio Baglioni, il tour d’addio parte da Lampedusa: «Un luogo che mi ha dato tanto» X Leggi anche › Claudio Baglioni costretto a rinviare il tour: dietro lo stop, una polmonite interstiziale acuta › Musica, poesia, grazia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I due appuntamenti che, a distanza di un anno l'uno dall'altro, segneranno l’inizio e la fine del GrandTour La vita è adesso

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