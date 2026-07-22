A Lacchiarella, circa 200 persone si sono radunate davanti al municipio per opporsi alla costruzione del più grande data center italiano. La struttura, situata a pochi chilometri a sud di Milano, ha attirato l’attenzione di molti residenti, che hanno espresso il loro dissenso. La protesta si è svolta in modo pacifico, con i manifestanti che hanno distribuito volantini e chiesto spiegazioni alle autorità locali.

A Lacchiarella, poco meno di diecimila abitanti a sud di Milano, qualche giorno fa duecento persone si sono ritrovate davanti al municipio per contestare la costruzione del più grande data center d’Italia. È un investimento da tre miliardi di euro sostenuto dal fondo Pimco, controllato dal gruppo Allianz. I timori dei cittadini riguardano il consumo di energia, la vicinanza della falda acquifera, le emissioni dei generatori di emergenza, l’impatto sul territorio e perfino per l’applicazione della normativa Seveso sulle sostanze pericolose. Quello Lacchiarella non è un episodio isolato. A pochi chilometri di distanza anche a Opera il progetto di un nuovo data center ha diviso il consiglio comunale, con proteste dei cittadini e la richiesta di approfondire gli effetti dell’intervento prima che le decisioni diventino irreversibili. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I data center sono diventati il volto dell’intelligenza artificiale che nessuno sa come fermare

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