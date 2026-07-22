Enti locali italiani hanno fino al 31 luglio per aderire alla Rottamazione quinquies, che permette di sanare debiti relativi a Imu, Tari e multe non pagate fino al 2023 senza sanzioni. La norma consente ai cittadini di regolarizzare la posizione tributaria con un’agevolazione temporanea. La decisione di aderire spetta ai Comuni, che possono offrire questa possibilità ai contribuenti residenti nel proprio territorio.

Il prossimo 31 luglio scade la possibilità per i Comuni italiani di aderire alla Rottamazione quinquies per Imu, Tari e multe. Gli enti locali hanno infatti la possibilità di mettere a disposizione questa norma per i propri cittadini, in modo da permettere loro di rientrare più facilmente dai tributi non pagati fino al 2023. Una pratica che però va approvata da ogni singolo Comune. Con poco più di una settimana ancora disponibile per aderire, la lista delle amministrazioni che hanno attuato questa norma vede già la presenza di alcune delle città più importanti e popolose, con maggiore partecipazione di quelle del Centro e del Sud. Come funziona la Rottamazione quinquies per Imu, Tari e multe. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - I Comuni aderiscono alla Rottamazione quinquies: Tari, Imu e multe arretrate senza sanzioni

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Rottamazione quinquies: come presentare la domanda

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