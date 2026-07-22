i 60 anni di gualtieri tra cantieri consenso e futuro del pd romano

Notizia in breve

Il sindaco di Roma ha compiuto 60 anni e la cerimonia si è svolta in città, con un pubblico di cittadini e rappresentanti locali. Durante l’evento sono stati mostrati alcuni cantiere e progetti in corso per la città. La festa ha coinvolto anche esponenti del Partito Democratico, che hanno condiviso l’occasione per parlare del futuro politico e delle iniziative in programma. La giornata si è conclusa con un brindisi e un momento di convivialità.