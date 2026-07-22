I 60 anni di Gualtieri tra cantieri consenso e futuro del Pd romano
Il sindaco di Roma ha compiuto 60 anni e la cerimonia si è svolta in città, con un pubblico di cittadini e rappresentanti locali. Durante l’evento sono stati mostrati alcuni cantiere e progetti in corso per la città. La festa ha coinvolto anche esponenti del Partito Democratico, che hanno condiviso l’occasione per parlare del futuro politico e delle iniziative in programma. La giornata si è conclusa con un brindisi e un momento di convivialità.
I maligni dicono che ne dimostra di più. Ma intanto a Roma sono stati festeggiati i 60 anni, tondi tondi, di Roberto Gualtieri, il sindaco della Capitale, che da tempo sfoggia sorrisi a tutta bocca. Lui scherza: «Ho preso confidenza con il mestiere». Un’affermazione che lo lancia direttamente nella campagna elettorale per le Comunali del 2027. La sua agenda sembra non terminare mai, anche in pieno luglio: al mattino una conferenza stampa per presentare il nuovo bando per la refezione scolastica, nell’Esedra del Marco Aurelio, nei Musei Capitolini, per poi tornare in ufficio. Quindi, nel pomeriggio, in uno dei luoghi più caldi di Roma, al... 🔗 Leggi su Lettera43.it
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