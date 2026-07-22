hotel estense e federazione triathlon uniti per promuovere la disciplina

L’hotel Estense di Gatteo Mare e il Comitato Regionale Emilia-Romagna della Federazione Italiana Triathlon hanno firmato un accordo di collaborazione per sostenere il settore giovanile. L’obiettivo è promuovere la disciplina tra i giovani, con un focus su iniziative e progetti locali. La partnership mira a rafforzare l’impegno nel sviluppare il triathlon tra i più giovani, contribuendo alla crescita del movimento nella regione.

L’hotel Estense di Gatteo Mare e il Comitato Regionale Emilia-Romagna della Federazione Italiana Triathlon hanno siglato un accordo di collaborazione dedicato al sostegno del settore giovanile, un movimento in costante crescita e sempre più ricco di iniziative sul territorio. Da anni vicino al mondo dello sport, l’hotel Estense rafforza il proprio impegno verso il triathlon, disciplina che in Romagna trova un contesto ideale grazie ai numerosi eventi e alle competizioni organizzate lungo la Riviera. La struttura, specializzata nell’accoglienza di ciclisti e triatleti, mette a disposizione servizi dedicati agli atleti e contribuisce allo sviluppo del turismo sportivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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