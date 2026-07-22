Un itinerario sonoro in quindici tracce che rilegge il viaggio di Ulisse tra arrivi, perdite e ritorni. Il poema omerico in un flusso continuo di improvvisazione jazz, per il vernissage. Villa Marigola, stasera alle 21.15, ospita infatti l’inaugurazione della decima edizione del Lerici Music Festival. La kermesse internazionale fondata e diretta da Gianluca Marcianò, ha come scenario d’eccezione di questo prestigioso crocevia di arte e bellezza, le ville, le spiagge e i luoghi storici di Lerici, con una tappa a Sarzana. Il concerto di apertura è affidato al prestigioso Paul Lay Trio con la produzione intitolata ‘ Homer’s Odyssey in Jazz ’. Protagonista il terzetto guidato dal grande pianista jazz Paul Lay, che presenterà un racconto dell’Odissea in chiave jazz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Homer’s Odyssey in Jazz’. L’itinerario sonoro di Lay

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gigi einaudi (@GigiEinaudi) / Posts and Replies x.com

Ala aithey mana korri babai direct ga The Odyssey Homer book nundi dhimpadu ani maata reddit