Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d'Ungheria, conquistando la sua prima vittoria stagionale. Charles Leclerc, pilota Ferrari, punta a rompere un tabù e ottenere un risultato positivo sul circuito di Budapest. L’anno scorso, Leclerc aveva dichiarato di non sentirsi a suo agio all’Hungaroring, definendola la pista peggiore per lui. La Ferrari cerca di migliorare le proprie prestazioni in questa gara, con l’obiettivo di sfatare il record negativo.

Ogni tanto Charles Leclerc ha quei sorrisi che ti spiazzano e non sai mai se scherza o dice la verità. L’anno scorso, per esempio, disse che lui in Ungheria proprio non ci correva bene, alzò le mani in segno di resa: “L’Hungaroring penso sia la pista peggiore dal mio punto di vista. Non so perché”. Poi salì in macchina e fece la pole. In gara, più tardi, non andò granché: quarto, e con quel senso disarmante che ti lasciano le illusioni quando durano meno del previsto. Ehi, Ferrari: c’è nessuno? A pochi giorni dal Gp d’Ungheria certi fantasmi tornano a bussare alla porta di Maranello. E se Leclerc con Budapest non ha mai avuto un grande feeling, l’altro Man in Red, Lewis Hamilton, qui sembra invece conoscere ogni curva e ogni emozione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Gazzetta.it - Hamilton re d'Ungheria, Leclerc per sfatare il tabù: la Ferrari a Budapest cerca una prova di forza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, GP Cina: Lewis Hamilton - Charles Leclerc, sfida Ferrari a Shanghai, sorpassi e controsorpassi

Notizie e thread social correlati

Ferrari, Charles Leclerc "copia" Hamilton: una strana scelta sui freniDurante il Gran Premio di Spagna, la Ferrari ha adottato una configurazione dei freni simile a quella di un rivale, suscitando reazioni tra gli...

Hamilton fiducioso verso l’Ungheria: “Possiamo fare bene”. Leclerc più cauto: “Dobbiamo massimizzare il lavoro”Il Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, si terrà nel prossimo fine settimana.

Temi più discussi: Autocritica Hamilton, Lewis: l'incidente al sabato ha vanificato un potenziale da vittoria; Hamilton dopo il GP Belgio: Questa Ferrari sarà forte in Ungheria; Hamilton fiducioso verso l’Ungheria: Possiamo fare bene. Leclerc più cauto: Dobbiamo massimizzare il lavoro; Quarto a Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton ha già totalizzato più punti di quanti ne totalizzerà nel 2025.

Ferrari – Hamilton e Leclerc suonano la carica per l’Ungheria I due ferraristi hanno parlato del prossimo GP di Budapest, di un tracciato che dovrebbe essere favorevole alla SF-26 #Ferrari #HungarianGp di @AnotherBrick94 x.com

Antonelli apre 45 punti su Hamilton e 49 su Russell, pensate che uno dei due abbia una reale possibilità di vincere il titolo? reddit

Hamilton re d'Ungheria, Leclerc per sfatare il tabù: la Ferrari a Budapest cerca una prova di forzaOgni tanto Charles Leclerc ha quei sorrisi che ti spiazzano e non sai mai se scherza o dice la verità. L’anno scorso, per esempio, disse che lui in Ungheria proprio non ci correva bene, alzò le mani ... msn.com

Formula 1 - Hamilton (GB) re anche in UngheriaBUDAPEST (Ungheria) - È l'ora del trionfo per Lewis Hamilton nel GP d'Ungheria che, dopo tutte le polemiche della notte per l'episodio della sosta ai box prolungata di Alonso contro il compagno di ... lagazzettadelmezzogiorno.it