Haaland Mondiale alle spalle | si scatena in discoteca per il suo compleanno

Notizia in breve

Dopo aver partecipato al Mondiale con la nazionale norvegese, il calciatore Haaland ha trascorso il suo compleanno in una discoteca. L'evento si è svolto senza ulteriori dettagli sulla location o sui partecipanti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali festeggiamenti o ospiti presenti. La notizia si concentra esclusivamente sul fatto che Haaland abbia celebrato il suo compleanno in un locale notturno, dopo l'esperienza nel torneo internazionale.