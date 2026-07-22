Ieri, 21 luglio 2026, Erling Haaland ha compiuto 26 anni e ha festeggiato il compleanno su uno yacht nel Mar Mediterraneo. Con lui c’era la fidanzata, Isabel Johansen. La giornata è trascorsa tra relax e momenti di svago a bordo dell’imbarcazione, che si trovava in acque aperte. L’attaccante ha indossato abiti casual e ha condiviso alcune foto sui social network.

Ieri, 21 luglio 2026, Erling Haaland ha spento 26 candeline, festeggiando il compleanno in grande stile tra le acque cristalline del Mediterraneo. L'attaccante del Manchester City, reduce dalla recente e faticosa avventura ai Mondiali in Nord America dove la Norvegia è stata eliminata ai quarti di finale, ha voluto regalarsi momenti di puro relax prima di tornare agli impegni calcistici. Sui social è apparso in barca mentre si godeva una piccola crociera, sfoggiando un ironico copricapo da vichingo e accompagnando lo scatto con l'emblematica didascalia: “26 years. Nice”. A rendergli omaggio pubblicamente ci ha pensato anche la sua... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Haaland, il compleanno da vichingo su uno yacht con la fidanzata Isabel Johansen

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Haaland celebró sus 26 años a lo VIKINGO: paseo en yate y banquete

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