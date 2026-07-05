Isabel Haugseng Johansen, ex calciatrice ed esperta di alimentazione, è la compagna di Erling Haaland. Quando possibile, si mantiene lontana dai media, anche cancellando i profili social. Nonostante questo, è spesso vicina al calciatore. La sua presenza si nota nelle occasioni pubbliche e sui social, dove mostra il legame con Haaland. Non sono stati forniti dettagli sulla loro relazione, né altre informazioni personali.

Quando può resta lontana dai riflettori (per un certo periodo aveva persino tolto i social) ma Isabel Haugseng Johansen è sempre presente nella vita del fidanzato Erling Haaland. Una storia nata a Bryne, la città in cui sono cresciuti entrambi e dove tutti e due giocavano a calcio. Hanno iniziato al Bryne KF e anche quando Haaland ha spiccato il volo i due sono rimasti in contatto e si sono messi insieme nel 2021: “All’inizio conoscevo solo il suo migliore amico. Era lui quello che mi piaceva, poi quando ho visto Erling ho cambiato idea. Io penso davvero che sia destino” ha raccontato Isabel. “È stata lei a provarci con me, non il contrario” ha aggiunto Haaland. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ex calciatrice, esperta di alimentazione: chi è Isabel Johansen, la fidanzata di Haaland

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