ha 87 anni e non cammina ma per la burocrazia deve fare 5 km per andare dal nuovo medico

Un uomo di 87 anni, non cammina, deve percorrere 5 km per raggiungere il nuovo medico. La legge sulla medicina di prossimità richiede che il medico di base sia vicino al paziente. La distanza impedisce all’anziano di usufruire facilmente delle cure. La sua condizione fisica rende difficile il tragitto. La normativa non tiene conto delle limitazioni degli anziani con problemi motori. La distanza tra domicilio e ambulatorio rimane un ostacolo concreto.

Cesena, 22 luglio 2026 - E’ una dei presupposti della medicina di prossimità: il medico di medicina generale non deve essere troppo lontano dall’indirizzo del paziente. Ma cosa succede se il meccanismo s’inceppa e una donna di 87 anni con problemi di deambulazione deve andare dal centro alla periferia, coprendo cinque chilometri di distanza, per arrivare all’ambulatorio del suo medico quando avrebbe potuto averne uno vicino a casa? Come minimo nasce un caso. La denuncia del consigliere regionale Pestelli. E, infatti, lo denuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Pestelli che, sul fatto, ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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