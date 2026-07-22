Domenica 26 luglio alle 20, Piazza Fabio Golino a Guardia Sanframondi ospiterà uno spettacolo di teatro popolare intitolato “’A Tavernara e Porta Capuana”. La serata mira a valorizzare il patrimonio storico locale attraverso un evento culturale che coinvolge la comunità. La rappresentazione, che si svolgerà nel centro della piazza, coinvolge attori locali e si inserisce nel calendario di iniziative culturali estive della cittadina.

Guardia Sanframondi si prepara ad accogliere una serata dedicata al teatro popolare e alla valorizzazione del proprio patrimonio storico. Domenica 26 luglio, con inizio alle 20.30, piazza Fabio Golino farà da cornice alla rappresentazione di “’A Tavernara e Porta Capuana“, commedia in due atti scritta da Antonello Aprea e portata in scena dall’Associazione Culturale Teatro di Donna Peppa. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione La Wardia Bbella, punta a coniugare spettacolo e promozione del territorio, trasformando uno degli scorci più suggestivi del borgo in un palcoscenico naturale.Le... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Guardia Sanframondi, il teatro popolare anima Piazza Fabio Golino con “’A Tavernara e Porta Capuana”

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