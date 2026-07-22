Guardia Sanframondi il teatro popolare anima Piazza Fabio Golino con ’A Tavernara e Porta Capuana

Da fremondoweb.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 26 luglio alle 20, Piazza Fabio Golino a Guardia Sanframondi ospiterà uno spettacolo di teatro popolare intitolato “’A Tavernara e Porta Capuana”. La serata mira a valorizzare il patrimonio storico locale attraverso un evento culturale che coinvolge la comunità. La rappresentazione, che si svolgerà nel centro della piazza, coinvolge attori locali e si inserisce nel calendario di iniziative culturali estive della cittadina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Guardia Sanframondi si prepara ad accogliere una serata dedicata al teatro popolare e alla valorizzazione del proprio patrimonio storico. Domenica 26 luglio, con inizio alle 20.30, piazza Fabio Golino farà da cornice alla rappresentazione di “’A Tavernara e Porta Capuana“, commedia in due atti scritta da Antonello Aprea e portata in scena dall’Associazione Culturale Teatro di Donna Peppa. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione La Wardia Bbella, punta a coniugare spettacolo e promozione del territorio, trasformando uno degli scorci più suggestivi del borgo in un palcoscenico naturale.Le... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

guardia sanframondi il teatro popolare anima piazza fabio golino con 8217a tavernara e porta capuana
© Fremondoweb.com - Guardia Sanframondi, il teatro popolare anima Piazza Fabio Golino con “’A Tavernara e Porta Capuana”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Giogo, il teatro popolare torna in piazzaLa 35ª edizione del Premio di Teatro Popolare “Il Giogo” si è aperta con una buona affluenza di pubblico in Piazza della Chiesa a Montagnano.

Fabio Furia porta a Catania l'anima di Buenos AiresIl bandoneonista di fama internazionale, già ospite due anni fa, torna a esibirsi a Catania durante la rassegna Chiostri & Cortili.

Si parla di: Società - GUARDIA SANFRAMONDI: Le associazioni che fanno crescere una comunità; Piera Smeriglio, morta la ricercatrice 43enne campana di fama internazionale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web