Valentino Rossi si avvicina a ottenere il permesso per partecipare alla 24 ore del Nürburgring, con una possibile assegnazione prevista a settembre. La partecipazione è valida anche per l’Intercontinental GT Challenge, che nella passata stagione ha visto in gara anche Max Verstappen. Rossi sta completando le procedure necessarie per poter competere nell’evento endurance. La decisione finale sulla concessione del permesso dovrebbe arrivare entro l’autunno.

Valentino Rossi è sempre più vicino a iniziare il processo di acquizione del ‘Permit’ per gareggiare nella prossima edizione della 24h del Nürburgring, appuntamento valido anche per l’Intercontinental GT Challenge che nella scorsa stagione ha visto in azione Max Verstappen. Per correre nell’Inferno Verde, il ‘Dottore’ deve seguire le orme dell’olandese e di conseguenza ottenere il ‘Permit ‘, la specifica patente che consente di gareggiare con le SP9 (GT3) all’interno della leggendaria pista tedesca di oltre 20 chilometri. Il prossimo anno la 24h teutonica è prevista nuovamente a maggio, ma già quest’anno l’ex centauro potrebbe ottenere il ‘Permit’ senza dover aspettare il 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GT, Valentino Rossi sempre più vicino alla 24h del Nürburgring. ‘Permit’ a settembre?

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