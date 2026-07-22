È stato annunciato un progetto per rendere visitabile tutto l'anno la Grotta della Poesia, considerata da National Geographic la piscina naturale più bella del mondo. La struttura si trova a Melendugno, in provincia di Lecce, all’interno dell’area di Roca Vecchia. La grotta, situata su un promontorio a picco sul mare, è un sito storico che risale al secondo millennio avanti Cristo. L’obiettivo è consentire l’accesso continuo alla piscina naturale.

Per il National Geographic è la piscina naturale più bella del mondo. E si trova a Melendugno, in provincia di Lecce. La vasta area di Roca Vecchia e delle Grotte della Poesia danno l’emozione di camminare su un pezzo di storia, esistente sin dal secondo millennio avanti Cristo, su un promontorio a picco sul mare. La gestione di questo sito, così carico di memorie archeologiche, è ora stata affidata ad Artwork, una cooperativa guidata da Paolo Babbo. Qual è il progetto di Artwork?«Fino al 2025 Roca era visitabile 2-3 mesi nel periodo estivo, poi solo su appuntamento. Noi contiamo di tenere aperto quasi tutto l’anno, puntiamo alla destagionalizzazione e possiamo farcela solo se c’è offerta di servizi, altrimenti è inutile. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Grotta della Poesia, «la piscina naturale più bella del mondo sarà visitabile tutto l'anno». Ecco il progetto per tenerla sempre aperta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ai DramaI Caught the Crown Prince in Her Bath… And Became the Only Man She Could Trust.

Notizie e thread social correlati

Parla Simone Cerchiaro. "Noi ci alleniamo tutto l’anno per questo tipo di partite. Sarà una bella emozione e daremo tutto per vincere»Simone Cerchiaro ha commentato le sfide in vista della gara 3, affermando che la squadra si allena tutto l’anno per queste occasioni e che darà il...

Ct San Giorgio del Sannio, Oliynykova sempre più su: da domani sarà la n. 45 del mondoOleksandra Oliynykova, tennista ucraina del Ct San Giorgio del Sannio, è salita alla posizione numero 45 del ranking WTA.

Temi più discussi: Grotta della Poesia, scatta il ticket di 5 euro: Pagano solo i turisti, l’area sarà valorizzata; Salento, scatta il ticket di ingresso a 5 euro per la Grotta della Poesia: Ma solo per i turisti; ArcheoRoca al via: così riaprono al pubblico Roca Vecchia e la Grotta della Poesia; Grotta della Poesia, la piscina naturale più bella del mondo sarà visitabile tutto l'anno. Ecco il progetto per tenerla sempre aperta.

Ingresso gratuito alla Grotta della Poesia per le comunità vicine: Roca è parte di noi ift.tt/YZEysHk ift.tt/tbHuxMn x.com

Ingresso gratuito alla Grotta della Poesia per le comunità vicine: Roca è parte di noiL’appello accorato al sindaco di Melendugno di un cittadino di un comune limitrofo: gli abitanti di Calimera e Vernole si sentono rocani a tutti gli effetti vivendo e frequentando quei luoghi tutto ... lecceprima.it

Lecce, 25enne si tuffa nella Grotta della Poesia e si ferisce ad uno scoglioSicuramente è uno dei posti più spettacolari del nostro Paese. Una grotta naturale, definita tra le più belle al mondo: questa è la Grotta della Poesia, che si trova a Roca Vecchia, vicino Melendugno, ... it.blastingnews.com