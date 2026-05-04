Caffarella il Primo Maggio finisce nel panico | incendio tra i prati evacuate famiglie e comitive

Il Primo Maggio al Parco della Caffarella si è concluso con un incendio che ha causato panico tra le persone presenti. Le fiamme si sono propagate tra i prati, portando all’evacuazione di famiglie e gruppi di visitatori. La situazione ha richiesto l’intervento delle squadre di emergenza per mettere in sicurezza l’area e contenere il rogo. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause dell’incendio o sui danni materiali.

Doveva essere una giornata di festa, tra plaid stesi sull’erba e grigliate all’aria aperta. Invece il Primo Maggio al Parco della Caffarella si è trasformato in una corsa contro il tempo per evitare il peggio. Nel primo pomeriggio, tra centinaia di persone radunate per il tradizionale picnic, un barbecue acceso ha innescato un incendio che in pochi minuti ha fatto scattare il panico. Le fiamme tra la folla. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da una griglia utilizzata per cucinare. Complice il vento e la presenza di sterpaglie secche e rami a terra, le fiamme si sono propagate rapidamente, alzando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Caffarella, il Primo Maggio finisce nel panico: incendio tra i prati, evacuate famiglie e comitive Notizie correlate Incendio al Parco della Caffarella di Roma durante il Primo Maggio: fiamme partite da un barbecueRogo nel parco della Caffarella affollato per la Festa dei lavoratori: famiglie in fuga. “Incendio nel parco”. Panico durante la festa del 1° maggio, dramma!Una giornata di festa, tra scampagnate, tavolate all’aperto e momenti di relax, si è trasformata in pochi istanti in una situazione di forte tensione. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incendio al parco della Caffarella, fiamme partite da un barbecue: decisivo l'intervento dei pompieri; Incendio al parco della Caffarella durante i picnic del Primo Maggio: fiamme partite da un barbecue; VIVA! Natura e Arte in Caffarella; Roma, incendio al parco della Caffarella: fiamme partite da un barbecue fra i picnic del primo maggio. Incendio al Parco della Caffarella di Roma durante il Primo Maggio: fiamme partite da un barbecueMomenti di paura nel pomeriggio al Parco della Caffarella, a Roma. Tra le centinaia di persone che avevano scelto l’area verde per la tradizionale scampagnata del Primo Maggio, tra picnic e grigliate, ... fanpage.it Roma, incendio al Parco della Caffarella: le fiamme partite dal barbecue di un picnicNon ci sono feriti e il rogo è stato spento dai vigili del fuoco. A far divampare l'incendio sono stati dei rami a terra e alcune sterpaglie secche ... roma.corriere.it Weekend del primo maggio: impazza il video degli ingorghi pedonali nelle strade - facebook.com facebook Tomaso Montanari è sempre più ossessionato. Dal palco del Primo Maggio se n’è uscito mostrando le foto di Benito Mussolini e di Giorgia Meloni, come se esistesse un “filo” che li unisce. x.com