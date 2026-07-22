Un incidente sull’autostrada A2 in direzione Sud ha causato lunghe code questa mattina. Un’auto con due giovani a bordo è uscita di strada e ha urtato il guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato i feriti in ospedale. La carreggiata è rimasta bloccata per alcuni minuti, creando rallentamenti e code lungo il tratto interessato. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni dei feriti.

Un incidente sull’autostrada A2 ha provocato rallentamenti e code nella mattinata di oggi, lungo la carreggiata in direzione Sud. Un’auto con due giovani a bordo è uscita di strada e ha urtato il guardrail: entrambi gli occupanti sono stati soccorsi e portati in ospedale. Incidente sull’A2 tra San Mango e Salerno. Lo schianto è avvenuto sull’ A2 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto compreso tra San Mango e Salerno. Secondo quanto riferito nelle prime ore successive all’accaduto, la vettura procedeva verso Sud quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto ha sbandato, finendo contro le barriere di protezione poste lungo la carreggiata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Grave incidente in autostrada, lunghe code. Lo schianto e l’arrivo dei soccorsi

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Pavia, incidente in tangenziale: lunghe code nella zona degli ospedali e traffico in tilt

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