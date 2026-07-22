Grandine sulle casette dei terremotati nelle Marche ‘dramma nel dramma’

Una forte grandinata ha danneggiato le abitazioni di emergenza nelle Marche, in particolare nelle zone di Pieve Torina, dove vivono dal 2016 due residenti. La grandine ha causato danni alle strutture delle Soluzioni abitative d’emergenza (SAE) nell’Appennino maceratese. I residenti stanno valutando i danni subiti alle loro abitazioni, colpite dall’evento atmosferico. Nessuna informazione è stata fornita sui danni specifici alle strutture o sulle eventuali riparazioni previste.

Flavia Dolciotti e Giuseppe Seccacini vivono nelle Soluzioni abitative d’emergenza (Sae) di Appennino, frazione di Pieve Torina (Macerata), dal 2016. Il giorno dopo la violenta grandinata che ha colpito anche l’entroterra maceratese contano i danni. “Le casette, in questi anni, hanno resistito alla neve e a qualsiasi evento. La grandine di ieri è stato un evento inaspettato a cui non eravamo preparati. È un dramma nel dramma”, raccontano all’ANSA. Il tetto di casa loro è stato bucato dai grossi chicchi di grandine e già stamattina si sono accorti di alcune infiltrazioni. Roberto Braghetti, un loro vicino, si è attivato per riparare provvisoriamente il tetto da solo, in attesa che arrivi la ditta già incaricata dal Comune. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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