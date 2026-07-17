Assicurazione per il maltempo | cosa copre e quanto costa

Da gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'assicurazione per il maltempo copre danni causati da eventi meteorologici estremi, come raffiche di vento, piogge intense, allagamenti e caduta di rami o detriti. Questi eventi, sempre più frequenti, possono provocare danni a veicoli, proprietà e infrastrutture. Il costo della polizza varia in base alle coperture scelte e alla zona di residenza. La polizza può includere anche la tutela contro danni a terzi e spese di soccorso.

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Un albero che cade improvvisamente sulla carreggiata è un evento difficile da prevedere e che ci auguriamo di non dover mai affrontare. Tuttavia, i fenomeni meteorologici estremi sono sempre più frequenti e possono portare con sé forti raffiche di vento, piogge intense, allagamenti e caduta di rami o detriti. Situazioni che, oltre a rappresentare un pericolo per le persone, possono provocare danni anche molto seri alle automobili. Carrozzeria, vetri, parabrezza e componenti meccaniche possono infatti richiedere interventi di riparazione particolarmente costosi. Questi danneggiamenti, però, non rientrano nella copertura della normale polizza Rca, che tutela l’assicurato esclusivamente per i danni causati a persone o cose di terzi durante la circolazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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