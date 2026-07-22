Una violenta grandinata ha causato almeno 60 feriti, portando molte persone in ospedale. La tempesta si è verificata improvvisamente, oscurando il cielo e accompagnata da lampi e tuoni fortissimi. La situazione ha generato panico tra la popolazione, che si è trovata impreparata di fronte all’evento meteorologico di forte intensità. La grandinata si è abbattuta sulla costa, trasformando una serata normale in un vero incubo.

Una serata che doveva essere come tante si è trasformata in pochi minuti in un vero incubo. Il cielo si è oscurato all’improvviso, i lampi hanno illuminato la costa e il rumore assordante dei tuoni ha anticipato un fenomeno meteorologico di eccezionale intensità. Poi è arrivata la grandine, violentissima, capace di provocare feriti, distruggere automobili e danneggiare edifici. Il bilancio è pesante e le immagini diffuse nelle ore successive raccontano la forza di un evento che ha colto tutti di sorpresa. La tempesta si abbatte su San Benedetto del Tronto. La violenta grandinata ha colpito nella serata di martedì 21 luglio la zona di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, estendendosi anche a Grottammare e alle aree collinari vicine, in particolare tra Acquaviva Picena e Ripatransone. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Grandinata violentissima in Italia: “60 feriti in ospedale”. Scoppia il panico

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