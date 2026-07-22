Gran Galà Costruttori per gli 80 anni di Ance

Durante il Gran Galà organizzato per gli 80 anni di Ance, si sono riuniti rappresentanti di istituzioni, amministratori, imprenditori e professionisti. La serata ha visto una partecipazione numerosa per celebrare il traguardo dell’associazione nazionale dei costruttori edili. La cerimonia ha coinvolto vari attori del settore, con interventi e momenti di confronto. L’evento si è svolto in un’atmosfera di festa, puntando a rafforzare i legami tra i diversi soggetti dell’edilizia.

Una serata partecipata, che ha riunito istituzioni, amministratori, imprenditori e professionisti per celebrare gli 80 anni di Ance, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili. Il Gran Galà dei Costruttori, organizzato da Ance Fermo, si è tenuto a Torre di Palme ed è stato l’occasione per ripercorrere la storia del comparto e per ribadire il ruolo delle imprese edili nello sviluppo del territorio, in un clima di confronto e collaborazione tra i diversi attori del settore. Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità tra cui il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, il presidente della Provincia Michele Ortenzi, il consigliere regionale Andrea Putzu, il vicepresidente nazionale Ance Carlo Trestini, il rappresentante nazionale Ance per il sisma Carlo Resparambia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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