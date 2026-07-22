Governo Meloni prende le distanze da Vannacci e riunisce gli alleati | Ok a misure Ue per energia Schlein | Con Fakir lo Stato ha fallito | news in diretta

La premier ha preso le distanze dal video generato dall'intelligenza artificiale di un generale e si è schierata con le forze dell’ordine dopo gli scontri a Bologna durante il corteo per Fakir. Nel frattempo, ha riunito gli alleati per discutere le misure europee sul settore energetico, mentre la leader dell’opposizione ha commentato che lo Stato ha fallito con Fakir.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni. Dopo gli scontri tra agenti e manifestanti al corteo per Fakir a Bologna, la premier si schiera con le forze dell'ordine e prende le distanze dal video IA di Vannacci. Schlein: "Lo Stato ha fallito". Via libera dal vertice di maggioranza alla flessibilità Ue per l'energia. Tutti gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Vannacci rompe col centrodestra: perché Futuro Nazionale non vuole fare da stampella

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