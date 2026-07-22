Golf Paralimpico Il colligiano Bianciardi e i suoi compagni in evidenza Prestigioso terzo posto alla Nation’s Cup di Genova

Il golf paralimpico ha visto il successo di Riccardo Bianciardi e dei suoi compagni alla Nation’s Cup di Genova, dove hanno conquistato il terzo posto. Bianciardi, atleta paralimpico di Colligiano, ha partecipato alla competizione internazionale ottenendo un risultato di rilievo. La manifestazione ha coinvolto diverse nazioni e ha confermato la presenza di giocatori di alto livello nel circuito paralimpico.

Ancora un risultato di cui essere orgoglioso, quello ottenuto da Riccardo Bianciardi, golfista paralimpico colligiano di livello internazionale, e dai suoi compagni, che in occasione della Nation’s Cup for Golfers with Disability, competizione europea biennale a squadre per giocatori di golf proabili che si è tenuta quest’anno al Golf Club Genova Sant’Anna, sono riusciti a salire sul podio per la seconda volta consecutiva. Pur non essendo riuscito a bissare il successo di due anni fa a Düsseldorf, il team italiano, capitanato da Bianciardi e formato, oltre che da lui, da Mario Gazzetta, Roberta Bartolomei e Andrea Plachesi, ha infatti conquistato il terzo posto, alle spalle di Inghilterra e Irlanda, dopo aver chiuso il primo giro in testa e il seguente in seconda posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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