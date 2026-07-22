Gli studenti progettano la città del futuro

Gli studenti di un ateneo hanno elaborato un progetto sulla città del futuro. Il lavoro, secondo l’università, rappresenta un patrimonio di idee e analisi che può arricchire la pianificazione urbana. La proposta mira a contribuire alla costruzione di una visione condivisa per lo sviluppo della città. Nessuna indicazione su dettagli specifici o sui contenuti delle proposte.

"Il lavoro svolto dall’ Università di Parma rappresenta un importante patrimonio di idee e di analisi. Un lavoro capace di arricchire il percorso di pianificazione e contribuire alla costruzione di una visione condivisa del futuro della nostra città". Sono parole del sindaco Luca Vignoli in merito ai modelli urbani elaborati dagli studenti (nella foto): una raccolta di idee con al centro rigenerazione, verde, mobilità sostenibile e nuove connessioni tra i quartieri. Modelli urbani presentati venerdì 10 luglio in occasione della sessione d’esami e sabato 11 luglio durante la sagra di luglio. Le proposte non rappresentano progetti già destinati alla realizzazione, ma scenari di studio che potranno contribuire alla redazione del nuovo Piano urbanistico generale e alimentare il confronto sul futuro di Castel Maggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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