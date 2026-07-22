Gli stipendi sono fermi dal 1990 | Nel privato retribuzioni giù del 6,6%

Dal 1990 al 2026, le retribuzioni lorde medie dei lavoratori dipendenti nel settore privato sono diminuite del 6,6% in termini reali. Escludendo l’inflazione, i salari medi sono inferiori rispetto a quelli di trentasei anni fa.

di Claudia Marin Tra il 1990 e il 2026 le retribuzioni lorde medie dei dipendenti privati italiani sono diminuite del 6,6% in termini reali. Al netto dell’inflazione, il lavoratore medio guadagna meno di trentasei anni fa. La contrazione si concentra soprattutto nella parte bassa della distribuzione e si accompagna a una maggiore dispersione dei redditi, alimentata dalla diffusione del part-time e dalla segmentazione del mercato del lavoro. È il quadro ricostruito dall’Ufficio parlamentare di bilancio, guidato da Lilia Cavallari, nella Nota sulla dinamica retributiva e sul ruolo dell’Irpef. Il fisco ha attenuato gli effetti sociali della stagnazione salariale, ma non ne ha rimosso le cause. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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