Il vicepresidente della Giustizia Tributaria ha dichiarato che si tratta di un passaggio decisivo per la riforma e il futuro della magistratura tributaria. Ha spiegato di aver contribuito in modo concreto, insieme ad altri consiglieri, alla costituzione della Commissione e alla gestione delle numerose questioni emerse durante il percorso. La sua partecipazione è stata focalizzata sulle questioni organizzative e sulla creazione di nuovi strumenti per il sistema.

Ho avuto l'opportunità di contribuire in modo concreto, insieme agli altri consiglieri, alla costituzione della Commissione e alla gestione delle numerose questioni che si sono poste lungo il percorso. Si tratta di un passaggio importante nella realizzazione della riforma introdotta con la legge 130 del 2022 e nel processo di progressiva professionalizzazione della magistratura tributaria. Questa evoluzione, però, non significa perdere il patrimonio di professionalità già esistente. Oggi vedere questi giovani intraprendere un percorso che li porterà a svolgere in via esclusiva la funzione di magistrato tributario mi riempie di soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giustizia Tributaria, Vicepresidente Antonio Sammarro: "Un passaggio decisivo per la riforma e il futuro della magistratura tributaria”

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