Giulia Vecchio e Alessandro Tiberi sono le voci italiane di ‘L’Isola dei Ricordi’, un film d’animazione prodotto da DreamWorks Animation che uscirà in Italia il 24 settembre 2026. Il film affronta temi come l’importanza dell’amicizia, l’esclusione sociale e il desiderio di appartenere a un gruppo. Le voci sono state registrate per le versioni italiane e rappresentano i personaggi principali. La pellicola si concentra su come un amico possa influenzare la vita di una persona e sui sentimenti di isolamento.

Giulia Vecchio e Alessandro Tiberi sono due delle voci italiane protagoniste de ‘ L’Isola dei Ricordi ‘. Il nuovo film d’animazione della DreamWorks Animation uscirà nelle sale italiane il 24 settembre 2026. Scritto e diretto dai candidati all’Oscar e ai BAFTA, Joel Crawford e Januel P. Mercado, la pellicola racconta dell’amicizia tra due ragazze (Jo e Raissa) che si trovano catapultate a Nakali, un’isola fantastica e mistica popolata da creature magiche e mitologiche. Qui scopriranno che per tornare a casa dovranno rinunciare ai ricordi del loro legame. Noi di SuperguidaTv abbiamo intervistato a Giffoni due delle voci italiane de L’Isola dei Ricordi, Giulia Vecchio e Alessandro Tiberi, che ci hanno raccontato dei loro personaggi e di alcuni temi importanti trattati nel film. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Giulia Vecchio e Alessandro Tiberi voci italiane ne ‘L’Isola dei Ricordi’: “Il film racconta di come un amico può cambiarti la vita. Parla anche di esclusione e di volersi sentire parte di un branco” | Intervista in esclusiva

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