Il Giugliano calcio punta a una stagione ambiziosa, dopo aver raggiunto una salvezza tranquilla nell'ultimo campionato. La società intende ora alzare l’asticella e puntare a obiettivi più ambiziosi. La conferenza stampa di ieri ha visto la partecipazione del presidente, del mister e del direttore sportivo, che hanno sottolineato l’importanza del supporto della città e del pubblico per poter sognare in grande.

Una stagione ambiziosa. Prima una salvezza tranquilla, evitando la sofferenza dell’anno scorso, poi provare ad alzare l’asticella. Sognare in grande si può per il Giugliano calcio e l’ha ribadito ieri il presidente Mazzamauro nella conferenza stampa col mister Raffaele Di Napoli e il ds Antonazzo. Il patron ha chiesto ancora la spinta della città e del pubblico del De Cristofaro. Tra rientri, miglioramento della gestione atletica e giovani di talento, la rosa è già quasi al completo anche se non mancherà dei colpi. Resta poi in stand by la situazione dello stadio. Non c’è ancora chiarezza sulla convenzione per la struttura che ospiterà anche le gare casalinghe del Savoia di Torre Annunziata, col Giugliano che ga sottolineato gli investimenti effettuati per adeguare l’impianto alla Serie C. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano calcio. “Spinta di città e pubblico per sognare in grande”

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