A Montepulciano si celebra il terzo centenario della canonizzazione di Sant’Agnese. L’evento coinvolge attività religiose, culturali e sociali, che si svolgeranno durante tutto l’anno. La ricorrenza è stata annunciata con diverse iniziative dedicate alla Santa, simbolo della città. La celebrazione si concentra sulla ricorrenza dei 300 anni dalla canonizzazione, senza ulteriori dettagli su programmi o partecipanti.

Un anno straordinario, nel segno di Sant’Agnese. È quello che si appresta a vivere Montepulciano, sotto il profilo religioso, culturale e sociale, nel terzo centenario della canonizzazione della Santa. La conferma è giunta dall’ufficio del Penitenziere, l’organo della chiesa cattolica competente per queste pratiche, il più antico della Santa Sede, a seguito di una richiesta formulata dal vescovo di Montepulciano, Chiusi, Pienza, cardinale Augusto Paolo Lojudice. Dall’8 agosto, solennità di San Domenico, al primo maggio 2027, ultimo giorno della novena di Sant’Agnese, i fedeli e i pellegrini che si recheranno nella chiesa intitolata alla Santa e le renderanno omaggio, secondo le disposizioni indicate dal Penitenziere, riceveranno un particolare indulgenza plenaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giubileo di Sant’Agnese. Si celebrano i 300 anni dalla canonizzazione

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