Giovani al centro fra talento e idee Si rinnova il Next Generation Fest
Sabato 10 ottobre, al Teatro del Maggio Musicale, si svolge la giornata dedicata al Next Generation Fest, un evento che coinvolge giovani con talenti e idee. La manifestazione non è solo un festival, ma un’occasione per condividere esperienze, energie e opportunità tra i partecipanti. L’evento si concentra sul mettere in contatto giovani e progetti innovativi, offrendo uno spazio di confronto e crescita. La giornata si svolge in un’unica data, con un programma dedicato a stimolare la partecipazione giovanile.
Non solo un festival ma una giornata in cui idee, esperienze, energie e opportunità si incontrano. Sabato 10 ottobre il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ospiterà la quinta edizione del “ Next Generation Fest “, l’evento gratuito – di cui La Nazione è media partner – organizzato da Regione Toscana e Giovanisì con la collaborazione di ARTI e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, e finanziato interamente dal Ministero per lo Sport e i Giovani. Dopo il successo delle oltre 20mila presenze del 2025, l’iniziativa rilancia quest’anno con un programma ricco di ospiti e appuntamenti dedicati ai giovani. L’edizione 2026 farà inoltre da anteprima al Festival delle Regioni, che la Toscana ospiterà sempre a ottobre e sarà dedicato al rapporto tra territori, giovani e futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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