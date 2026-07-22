Sabato 10 ottobre, al Teatro del Maggio Musicale, si svolge la giornata dedicata al Next Generation Fest, un evento che coinvolge giovani con talenti e idee. La manifestazione non è solo un festival, ma un’occasione per condividere esperienze, energie e opportunità tra i partecipanti. L’evento si concentra sul mettere in contatto giovani e progetti innovativi, offrendo uno spazio di confronto e crescita. La giornata si svolge in un’unica data, con un programma dedicato a stimolare la partecipazione giovanile.

Non solo un festival ma una giornata in cui idee, esperienze, energie e opportunità si incontrano. Sabato 10 ottobre il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ospiterà la quinta edizione del “ Next Generation Fest “, l’evento gratuito – di cui La Nazione è media partner – organizzato da Regione Toscana e Giovanisì con la collaborazione di ARTI e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, e finanziato interamente dal Ministero per lo Sport e i Giovani. Dopo il successo delle oltre 20mila presenze del 2025, l’iniziativa rilancia quest’anno con un programma ricco di ospiti e appuntamenti dedicati ai giovani. L’edizione 2026 farà inoltre da anteprima al Festival delle Regioni, che la Toscana ospiterà sempre a ottobre e sarà dedicato al rapporto tra territori, giovani e futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovani al centro, fra talento e idee. Si rinnova il Next Generation Fest

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Hub in Polis, si rinnova il bando rivolto ai giovani tra idee e progetti

Sicurezza stradale, giovani al centro. Premiati i progetti più innovativi: "Musica e videoclip, le idee in gara"I giovani hanno presentato progetti innovativi in tema di sicurezza stradale, con focus su musica e videoclip.

Temi più discussi: Giovani al centro, fra talento e idee. Si rinnova il Next Generation Fest; Da Manuel Agnelli a Mattia Stanga e Himorta al Next Generation Fest; Giovanisì, il 10 ottobre torna il Next Generation Fest: aperte le iscrizioni; Giovani, immagini e diritti: nasce il racconto digitale di Voci per la Libertà.

Da Manuel Agnelli a Mattia Stanga e Himorta al Next Generation FestSi svolgerà il 10 ottobre la nuova edizione, la quinta, del Next Generation Fest, al Teatro del Maggio musicale fiorentino a Firenze. (ANSA) ... ansa.it

Giovanisì, il 10 ottobre torna il Next Generation Fest: aperte le iscrizioniLa Regione Toscana annuncia la quinta edizione del Next Generation Fest sabato 10 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze. L’iniziativa ... gonews.it