GI Joe | Paramount affida la regia del nuovo film a Danny McBride

Paramount Pictures ha annunciato che Danny McBride dirigerà il nuovo film sui G.I. Joe. La produzione è in fase di sviluppo e il progetto non ha ancora un titolo ufficiale. La scelta di McBride segna il suo debutto alla regia di un film di questa serie. La data di uscita non è stata comunicata.

Secondo quanto rivelato in esclusiva da The Hollywood Reporter, Paramount Pictures ha ufficialmente affidato la regia del nuovo e ancora senza titolo film dedicato ai G.I. Joe a Danny McBride. Il rilancio del brand Hasbro rappresenta in questo momento una delle priorità assolute per Paramount che, sotto la nuova gestione di David Ellison, sta accelerando lo sviluppo delle sue proprietà intellettuali più forti, tra cui spiccano anche i franchise di Star Trek e delle Tartarughe Ninja. Lo studio ha cercato per anni la chiave giusta per far ripartire la saga dei soldati d’élite dopo i capitoli del 2009 (G.I. Joe – La nascita dei Cobra), del 2013 (G. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - G.I. Joe: Paramount affida la regia del nuovo film a Danny McBride

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