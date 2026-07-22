Nel giorno del venticinquesimo anniversario della morte di Indro Montanelli, il premier ha pubblicato un messaggio sui social, ricordando lo stile inconfondibile del giornalista e la sua figura tra le più significative del Novecento. La nota evidenzia il coraggio e l'importanza di Montanelli nel panorama culturale italiano.

Giorgia Meloni rende omaggio a Indro Montanelli, nel giorno in cui ricorre il venticinquesimo anniversario della sua morte, con un post sui social. La Premier esalta il coraggio del grande giornalista, inserendolo idealmente nel Pantheon dei più importanti intellettuali del secolo scorso. Le parole di Meloni. “Venticinque anni fa ci lasciava Indro Montanelli, uno dei più importanti intellettuali italiani del Novecento. Anticonformista, irregolare, controcorrente. Ma, soprattutto, un uomo coraggioso”. Scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social. “In uno dei momenti più difficili della storia repubblicana – aggiunge Meloni -, Montanelli ebbe il coraggio di fondare ‘Il Giornale”‘ per dare voce a quella maggioranza silenziosa di italiani che chiedeva di essere rappresentata e rispettata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Giorgia Meloni ricorda Montanelli: “Uno stile inconfondibile, tra i più importanti intellettuali del Novecento”

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