Il ministro ha annunciato che le spese per la difesa potranno aumentare senza tagli grazie alla distribuzione su più anni e all'uso di strumenti di flessibilità previsti dalle norme europee. Questa decisione permette di pianificare investimenti più consistenti nel settore senza violare i vincoli di bilancio comunitari, sfruttando le possibilità di adattamento offerte dalle regole europee per gestire meglio le risorse.

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2026 "A rendere possibile le spese per la difesa sarà la distribuzione della spesa su un arco temporale pluriennale» e il ricorso agli strumenti di flessibilità previsti dalle regole europee. «Mi riferisco non tanto al tema Safe, che è e resta un prestito da valutare come tale, quanto alla possibilità di richiedere l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Anche questa decisione dovrà essere assunta a livello parlamentare", lo ha detto Giorgetti rispondendo al Question Time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Bologna, Salvini: non dico Lepore abbia istigato ma se usi certi toni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Giorgetti: Più spesa per difesa senza tagli grazie alla flessibilità europea

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