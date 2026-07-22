Giorgetti dice che il governo aumenterà le spese militari al 5% senza tagliare sanità e scuola
Il governo ha annunciato che alzerà la spesa militare fino al 5% del Pil, senza ridurre i fondi destinati a sanità, scuola o welfare. La dichiarazione è arrivata durante un question time alla Camera, con il ministro dell'Economia che ha confermato questa decisione. Nessun taglio ai settori sociali è previsto nel piano di aumento delle spese militari.
Il governo aumenterà la spesa militare fino al 5% del Pil senza tagliare sanità, scuola o welfare. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti oggi, durante il question time alla Camera. Sull'adesione al prestito Safe dell'Ue la maggioranza resta divisa. "Deciderà il Parlamento", ha risposto il ministro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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IN TUTTO IL MONDO CHIEDONO PIÙ SOLDI E SOLO IN ITALIA IL CDA DI VENDUTI DICE CHE IL PREZZO È CONGRUO! #TIM #POSTE LA LEGA CON #Giorgetti PENALIZZA I RISPARMIATORI @asati2012 @Codacons @reportrai3 @SigfridoRanucci @rep x.com
Sono esterrefatto dalle parole di Giorgetti, che dice che della presidenza vacante da mesi di CONSOB ce ne occuperemo in settimana, senza nessuna assunzione di responsabilità rispetto a quanto sta accadendo - e non dobbiamo certo ricordare che quest facebook
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Si torna al voto a breve (aprile?), tu che hai votato partiti dell'attuale governo faresti la stessa scelta? Perché si? Perché no? reddit