Giorgetti dice che il governo aumenterà le spese militari al 5% senza tagliare sanità e scuola

Da fanpage.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha annunciato che alzerà la spesa militare fino al 5% del Pil, senza ridurre i fondi destinati a sanità, scuola o welfare. La dichiarazione è arrivata durante un question time alla Camera, con il ministro dell'Economia che ha confermato questa decisione. Nessun taglio ai settori sociali è previsto nel piano di aumento delle spese militari.

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Il governo aumenterà la spesa militare fino al 5% del Pil senza tagliare sanità, scuola o welfare. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti oggi, durante il question time alla Camera. Sull'adesione al prestito Safe dell'Ue la maggioranza resta divisa. "Deciderà il Parlamento", ha risposto il ministro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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