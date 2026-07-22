Giorgetti dice che il governo aumenterà le spese militari al 5% senza tagliare sanità e scuola

Notizia in breve

Il governo ha annunciato che alzerà la spesa militare fino al 5% del Pil, senza ridurre i fondi destinati a sanità, scuola o welfare. La dichiarazione è arrivata durante un question time alla Camera, con il ministro dell'Economia che ha confermato questa decisione. Nessun taglio ai settori sociali è previsto nel piano di aumento delle spese militari.