giffoni film festival sibilia racconta il ritorno degli 883 su sky con nord sud ovest est

Dal palco del Giffoni Film Festival Sidney Sibilia anticipa temi e protagonisti della seconda stagione di Nord Sud Ovest Est, la serie Sky sugli 883. Il ritorno a casa del regista Sidney Sibilia insieme ad Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, protagonisti della serie in onda dal 9 ottobre su Sky. Dopo aver raccontato gli esordi degli 883 nella seconda stagione Nord Sud Ovest Est si cambia prospettiva. Se il primo capitolo era il racconto della. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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