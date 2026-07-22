Giallo della ricina l’orrore di un piano di morte in due tempi

Si sospetta che la ricina sia stata somministrata in due momenti distinti. La notizia ha suscitato inquietudine, alimentando il mistero attorno al caso. Le indagini sono in corso per chiarire il possibile piano di morte in due fasi. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui motivi dietro il presunto piano. La vicenda rimane sotto stretto riserbo delle autorità competenti.

Roma, 22 luglio 2026 – Il giallo di Pietracatella inquieta per molte ragioni, ma quella che mi toglie il sonno è arrivata nelle ultime ore. La ricina potrebbe essere stata somministrata in due tempi. Se l’indiscrezione venisse confermata, non cambierebbe soltanto la ricostruzione dei fatti, ma anche la qualità criminale del gesto. Esiste infatti una una distanza morale enorme tra provocare una morte e tornare a controllarla. Chi ha avvelenato una seconda volta ha già visto la prima: ha visto il vomito, l’ambulanza, il letto d’ospedale, la remissione dei sintomi. E ha deciso che non bastava. Fa paura la pazienza. Nessun sangue, nessuna colluttazione, nessun vetro rotto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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