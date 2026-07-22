Durante incontri ad Accra, il Ghana ha confermato il suo sostegno al Piano di Autonomia marocchino come unica soluzione praticabile per la questione del Sahara. Anche il Benin ha espresso supporto alla stessa proposta.

Ghana e Benin: Sostegno al Piano di Autonomia del Marocco sul Sahara. RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Durante recenti incontri ad Accra, il Ghana ha confermato il suo sostegno al Piano di Autonomia marocchino come unica soluzione realistica e duratura per il Sahara. Questa posizione è stata condivisa dal ministro degli Affari esteri marocchino, Nasser Bourita, e dal suo omologo ghanese, Samuel Okudzeto Ablakwa. Secondo le notizie fornite dall’agenzia di stampa Map, il Ghana ritiene che il piano proposto dal Marocco rappresenti una via d’uscita per la questione del Sahara, sottolineando l’importanza di un approccio reciproco e accettabile. Il Riconoscimento delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ghana e Benin sostengono il piano di autonomia marocchino per il Sahara come unica soluzione.

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