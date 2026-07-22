La Romania ha dichiarato il proprio sostegno a un piano di autonomia per il Sahara Occidentale sotto sovranità marocchina. La proposta prevede che la regione possa gestire alcune questioni interne mantenendo legami con il Marocco. La posizione è stata comunicata di recente e si inserisce nel dibattito internazionale sulla questione territoriale. La Romania non ha proposto altre soluzioni alternative e ha confermato il suo appoggio a questa opzione.

La Romania sostiene l’autonomia del Sahara Occidentale sotto la sovranità marocchina. RABAT (MAROCCO) – La Romania ha recentemente espresso il suo sostegno a un modello di autonomia per il Sahara Occidentale, delineando una proposta che rispetti la sovranità del Marocco. Questo messaggio è stato comunicato dal presidente rumeno Nicusor Dan al Re marocchino Mohammed VI. Secondo quanto riportato dall’agenzia marocchina MAP, il governo rumeno ha ritenuto che un vero piano di autonomia possa rappresentare una soluzione praticabile e vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte. Un piano di autonomia plausibile. Nel suo messaggio, Dan ha sottolineato che il piano di autonomia presentato dal Marocco nel 2007 è considerato dalla Romania come la proposta più seria e credibile per raggiungere una risoluzione politica equa e duratura. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Autonomia del Sahara sotto il Marocco: una soluzione percorribile per la Romania

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Western Sahara Talks EU Backs UN Path & Morocco Autonomy Plan

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